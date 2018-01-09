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В мире

9 января, 18:49

Аллигаторы вмерзли в лед‍ в Северной Каролине

за рубежом экология погода

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролине в США аллигаторы застряли во льду. Об этом сообщает РИА Новости.

Рептилии оставили над водой только часть морды и впали в спячку. По словам работников парка, когда лед растает, животные проснутся.

Во Флориде из-за похолодания с деревьев начали падать игуаны. Там зафиксировано всего пять градусов выше ноля, при такой температуре рептилии впадают в оцепенение. Из-за морозов в Северной Америке частично замерз Ниагарский водопад.

О том, как Штаты противостоят аномальным холодам и снегопадам, читайте в тексте портала Москва 24.

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