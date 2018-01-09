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Президент США Дональд Трамп забыл слова американского гимна, сообщает "Мир 24".

Американский лидер исполнял гимн "Знамя, усыпанное звездами" во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте (штат Джорджия). На видео, опубликованном в сети, видно, как он шевелит губами, но запинается и не попадает в слова куплетов.

Между тем незадолго до этого он написал в своем Twitter: "Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали также наш национальный гимн".

В Белом доме этот инцидент никак не прокомментировали.