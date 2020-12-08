Президент Латвии призвал граждан не умирать от COVID-19 ради Рождества

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Президент Латвии Эгилс Левитс призвал жителей страны не умирать от COVID-19 ради Рождества. Он назвал приближающийся праздник лучшей мотивацией не болеть коронавирусом.

"Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от COVID-19, конечно, не будет Рождества", – заявил президент в эфире Латвийского телевидения.

Президент также указал на то, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, лучше промолчать.

Число выявленных случаев коронавируса в Латвии за минувшие сутки выросло на 584 – до 21 520 человек. Всего за время пандемии скончались 288 человек.

Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал эпидемиологическую ситуацию в Латвии нехорошей и отметил, что в стране уже 8 недель подряд фиксируется увеличение заболеваемости COVID-19. Кроме того, по его словам, возрастает и смертность от инфекции.