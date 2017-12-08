Палестинская ракета разорвалась в израильском городе Сдерот

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Ракета, запущенная из сектора Газа разорвалась на территории израильского города Сдерот. Происшествие обошлось без пострадавших.

"Некоторое время назад ракета была запущена из сектора Газа по Израилю, сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар Ха-Негев и городе Сдерот, ракета разорвалась в городе Сдерот", – цитирует ТАСС сообщение Минобороны Израиля

Отмечается, что снаряд нанес ущерб припаркованным на улицах автомобилям.

Ранее сообщалось, что ракета была выпущена из сектора Газа по югу Израиля. Снаряд сбила система ПРО "Железный купол". Еще одна атака состоялась 7 декабря, и также была безуспешной.

В ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля ударили по объектам боевиков в секторе Газа. Атака была направлена на тренировочный лагерь и склад палестинских формирований.