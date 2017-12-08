Суд Лондона приговорил к 10 годам тюрьмы боевика ИГ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Боевика террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) приговорили к 10 годам тюремного заключения в Лондоне. Такое решение принял Центральный уголовный суд Олд-Бейли.

Подсудимого – 26-летнего жителя Манчестера Мохаммеда Абдаллу – признали виновным во вступлении в ряды ИГ в Сирии. Он также незаконно владел автоматом АК-47 и получил две тысячи фунтов стерлингов за террористическую деятельность, сообщает BBC.

По словам судьи, Абдалла был убежденным сторонником группировки и хвастался своим оружием в сообщениях.

Сообщается также, что в Соединенном Королевстве на 68 процентов за год выросло число арестов, связанных с терроризмом. С июля 2016 года по июнь 2017-го были задержаны 379 человек. В стране сохраняется серьезный уровень террористической угрозы.