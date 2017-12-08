Эксперт прокомментировал предложение о создании "Соединенных штатов Европы"

8 декабря, 16:22
Фото: ТАСС/Zuma/Aurore Belot
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что создание Соединенных штатов Европы станет не ее объединением, а превращением в Германию.
Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц хочет, чтобы все согласились с новой Конституцией, полагает Журавлев. "А что это будет означать? Единая Конституция – это в конечном счете единое правительство, избираемое во всей Европе. Но мы понимаем, что промышленное превосходство Германии, превосходство германской экономики, бизнеса во многом будут определять, кого и как станут избирать", – цитирует RT специалиста.
Он также считает, что инициатива Шульца трудновыполнима. Она в большей мере направлена на немецкую аудиторию, предположил эксперт. Политолог пояснил, что сейчас идет борьба не столько за объединение Европы, сколько за место в германском правительстве. А выдвинутая идея – метод, чтобы его занять, уточнил он.
"Раньше уже пытались принять европейскую Конституцию, но из этого ничего не получилось, поскольку она должна быть ратифицирована парламентами каждой из стран, а их много, у каждой из них свой парламентский цикл. И даже чисто технологически это будет трудно сделать за восемь лет. Кроме того, европессимистов очень много в Европе, но даже еврооптимисты далеко не все захотят объединится под немецким флагом", – заключил эксперт.
Ранее Мартин Шульц призвал создать "Соединенные штаты Европы", этот план он намерен реализовать к 2025 году. Для этого нужно европейское конституционное соглашение, которое и создаст федеральную Европу. Шульц уточнил, что представит свой инициативу странам-участницам Евросоюза. Государства, которые откажутся поддержать документ, должны будут покинуть ЕС.
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