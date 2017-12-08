Порядка 40 человек пострадали в столкновениях на западном берегу Иордана

8 декабря, 15:27
Фото: ТАСС/Zuma/Mohammad Abu Ghosh
Порядка 40 человек пострадали в столкновениях палестинцев с израильскими военными на западном берегу Иордана.
"Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", – сказал представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха, передает РИА Новости.
Отмечается, что стычки начались на фоне недовольства местных жителей решением США о признании Иерусалима столицей Израиля.
Ранее палестинское руководство отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.
6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля.
После этого тысячи палестинцев вышли на демонстрацию против решения президента США. Местные жители заявили, что они отвергают решение Трампа, считая, что восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса – это столица Палестины.
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