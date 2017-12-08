В МИД Украины заявили о массовом отъезде венгров из Закарпатья

8 декабря, 10:25
Фото: ТАСС/Михаил Маркив
В МИД Украины заявили о массовом отъезде этнических венгров из Закарпатья, сообщает сайт "Комсомольской правды". Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи глав ведомств ОБСЕ.
"Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион", – написал он в своем микроблоге в Twitter.
Климкин отметил, что у Украины и Венгрии есть общая задача поддерживать национальные общины и оказывать им помощь.
Ранее в Будапеште состоялась акция за самоопределение Закарпатья. Митингующие протестовали против "путчистов, которые захватили в плен Украину и венгерских национальных братьев".
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