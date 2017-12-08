Палестина отказалась принимать вице-президента США

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Палестинское руководство отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.

"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", – заявил он, передает "Газета.ру".

Накануне днем, 7 декабря, тысячи палестинцев вышли на демонстрацию против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Местные жители заявили, что они отвергают решение Трампа, считая, что восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса – это столица Палестины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Глава государства объявил об этом во время выступления в Белом доме.