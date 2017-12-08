Джонни Холлидей похоронят на острове в Карибском море

8 декабря, 02:05
Фото: АР/Christophe Ena
Похороны известного исполнителя и композитора Джонни Холлидей состоятся 11 декабря на острове Сен-Бартельми, который расположен в Карибском море.
Тело певца доставят на остров 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Франс Пресс". На следующий день Холлидея похоронят в присутствии только родных и близких.
В 2008 году Холлидей приобрел виллу на Сен-Бартельми. Он назвал ее "Джэйд" в честь своей первой дочери. В сентябре этого года на остров обрушился уроган, который разрушил множество домов местных жителей. Тогда Холлидей пожертвовал свою виллу местным властям, чтобы те разместили в ней пострадавших.
В последний раз певец посещал свою виллу минувшим летом. Он планировал вновь приехать на остров в марте 2018 года.
Ранее сообщалось, что 6 декабря скончался известный композитор и исполнитель Джонни Холлидей. Об этом заявила его жена Летиция.
Около года певец боролся с раком легких. Весной он заявлял о начале прохождения курса лечения.
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