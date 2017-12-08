Венесуэлу не спасет криптовалюта – власти Колумбии

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Власти Колумбии считают, что венесуэльскую экономику не спасет собственная криптовалюта.

Министр финансов и государственного кредита Колумбии Маурисио Карденас заявил, что криптовалюта Petro, о создании которой накануне заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, не сможет вытащить страну из кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на "Нотимекс".

Колумбийский чиновник считает, что властям Венесуэлы нужно прекратить чинить препятствия негосударственному сектору экономики, а также научиться грамотно распоряжаться государственными финансами.

Ранее сообщалось, что Венесуэла выпустит свои киберденьги. Как заявил президент Николас Мадуро, национальная криптовалюта Petro позволит стране преодолеть финансовую блокаду и усилить денежный суверенитет. О создании криптовалюты задумались и в Федеральном резерве США.