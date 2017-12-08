Венесуэлу не спасет криптовалюта – власти Колумбии

8 декабря, 01:40
Фото: depositphotos/Scharfsinn
Власти Колумбии считают, что венесуэльскую экономику не спасет собственная криптовалюта.
Министр финансов и государственного кредита Колумбии Маурисио Карденас заявил, что криптовалюта Petro, о создании которой накануне заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, не сможет вытащить страну из кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на "Нотимекс".
Колумбийский чиновник считает, что властям Венесуэлы нужно прекратить чинить препятствия негосударственному сектору экономики, а также научиться грамотно распоряжаться государственными финансами.
Ранее сообщалось, что Венесуэла выпустит свои киберденьги. Как заявил президент Николас Мадуро, национальная криптовалюта Petro позволит стране преодолеть финансовую блокаду и усилить денежный суверенитет. О создании криптовалюты задумались и в Федеральном резерве США.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: