На Кипре туристы впервые за 46 лет посетили "город-призрак"

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Туристы впервые с 1974 года посетили северные кварталы бывшего кипрского курорта Вароша, сообщает турко-кипрская газета "Кыбрыс Постасы".

Отмечается, что доступ был открыт 8 октября в полдень. Впоследствии посещение кварталов Вароша будет возможно ежедневно с 9:00 до 17:00.

Однако доступ будет предоставлен с наличием некоторых ограничений. Это связано с тем, что в данных кварталах никто не живет почти 50 лет. В частности, туристы не имеют права покидать дороги и обозначенные участки, а также входить в помещения и проходить через кусты или травянистые участки.

Сообщается, что в заброшенных кварталах гостей могут поджидать такие опасности, как дикие и ядовитые животные в кустах, обрушение зданий или колодцы и септические ямы, в которые можно упасть. С этим и связаны наложенные ограничения на посещения кварталов Вароша.

Несколько лет назад туристам уже расширяли территорию посещения Вароша. Ранее власти турецкого Северного Кипра открыли доступ к закрытому пляжу пребывающим в Фамагусте туристам. Сообщается, что эта территория всегда была малопривлекательной, поскольку больше напоминала не пляж, а баррикады военного времени.

Фамагуста была главным курортным городом Кипра. Однако в 1974 году в стране произошел военный переворот и на остров вторглись турецкие войска. Затем Вароша попала в буферную зону ООН и была закрыта. Впоследствии организация запретила заселение заброшенных кварталов.

Открытие северных кварталов Вароши объявил 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что эта территория безусловно принадлежит турецкому Северному Кипру.

Власти Республики Кипр осудили открытие доступа для туристов в северную часть Вароши. Они назвали это незаконным актом и грубым нарушением международного права. МИД РФ поддержал позицию Кипра, посчитав решение об открытии Вароши недопустимым. В российском ведомстве призвали к скорейшему запуску переговоров по данной проблеме.