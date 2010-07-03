Европарламент готов к отсрочке Brexit при одном условии

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Глава Европарламента Давид Сассоли обсудил вопрос о выходе Великобритании из ЕС с британским премьером Борисом Джонсоном. Он заявил, что новая отсрочка Brexit возможна, но при одном условии, передает агентство Reuters.

По словам Сассоли, Европарламент может отодвинуть сроки выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, если Лондон пришлет запрос с указанием веской причины для отсрочки. "Запрос на отсрочку должен быть от Великобритании", – отметил глава ЕП.

Сассоли признался, что рассчитывал услышать от Джонсона дельные предложения, но в итоге их переговоры не дали особых результатов.

9 сентября вступил в силу принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit. Документ обязывает правительство Бориса Джонсона просить Брюссель об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года. Парламент настаивает на отсрочке, если Лондон и Брюссель не смогут согласовать условия будущего сотрудничества к 19 октября. Как отмечают политологи, закон направлен на то, чтобы избежать так называемого жесткого Brexit, который может обернуться долгосрочными негативными последствиями для британской экономики.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, но палата общин так и не одобрила проект соглашения об условиях Brexit. В Брюсселе сначала согласились отложить Brexit до апреля–мая, а потом перенесли его на 31 октября.