Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

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Король Швеции Карл Густав XVI исключил пятерых внуков из списка членов Королевского дома, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным издания, двое детей принца Карла Филипа и трое детей принцессы Мадлен отныне не принадлежат к дому, их больше нельзя называть Королевское Высочество. Также они не будут получать ежегодные выплаты из отчисляемых гражданами страны налогов. При этом дети сохраняют титулы принцев и принцесс.

Члены королевской семьи, которые больше не являются частью королевского дома, смогут выбирать профессию и жить в других государствах.

Карл Густав XVI принадлежит к династии Бернадотов, которая существует с 1818 года. Вступил на престол 15 сентября 1973 года в возрасте 27 лет. Некоторое время обладал политическими полномочиями: подписывал законы, мог назначить премьер-министра и являлся главнокомандующим вооруженными силами. Конституция, вступившая в силу 1 января 1975 года, оставила ему лишь представительские и церемониальные функции.

Королевская семья живет во дворце Дроттнингхольм, который расположен недалеко от Стокгольма на острове Лувен.

