Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:35

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

за рубежом

Фото: ТАСС/Gbrci/Zuma

Король Швеции Карл Густав XVI исключил пятерых внуков из списка членов Королевского дома, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным издания, двое детей принца Карла Филипа и трое детей принцессы Мадлен отныне не принадлежат к дому, их больше нельзя называть Королевское Высочество. Также они не будут получать ежегодные выплаты из отчисляемых гражданами страны налогов. При этом дети сохраняют титулы принцев и принцесс.

Члены королевской семьи, которые больше не являются частью королевского дома, смогут выбирать профессию и жить в других государствах.

Карл Густав XVI принадлежит к династии Бернадотов, которая существует с 1818 года. Вступил на престол 15 сентября 1973 года в возрасте 27 лет. Некоторое время обладал политическими полномочиями: подписывал законы, мог назначить премьер-министра и являлся главнокомандующим вооруженными силами. Конституция, вступившая в силу 1 января 1975 года, оставила ему лишь представительские и церемониальные функции.

Королевская семья живет во дворце Дроттнингхольм, который расположен недалеко от Стокгольма на острове Лувен.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика