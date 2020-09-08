Умер актер Кевин Добсон из сериала "Тихая пристань"

Фото: AP Photo/Photo by Vince Bucci/Invision for the Television Academy/AP Images

На 78-м году жизни умер актер Кевин Добсон, пишет News.ru. О смерти артиста сообщили в Facebook представители Объединенного совета ветеранов округа Сан-Хоакин, бывшим председателем которого был Добсон.

Уточняется, что актер скончался из-за медицинских осложнений. Он страдал аутоиммунным дефицитом. Несмотря на болезнь, Добсон продолжал сниматься. Ранее он был заявлен в качестве актера сериала 12 to Midnight Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.

Кевин Добсон снимался в шоу "Завтра наступит сегодня", "1408", "C.S.I. Место преступления", "Мидуэй" и "Гавайи 5.0". Наибольшую известность ему принесла роль Мака Маккензи в мыльной опере "Тихая пристань".