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В мире

11:10

Умер актер Кевин Добсон из сериала "Тихая пристань"

за рубежом утраты

Фото: AP Photo/Photo by Vince Bucci/Invision for the Television Academy/AP Images

На 78-м году жизни умер актер Кевин Добсон, пишет News.ru. О смерти артиста сообщили в Facebook представители Объединенного совета ветеранов округа Сан-Хоакин, бывшим председателем которого был Добсон.

Уточняется, что актер скончался из-за медицинских осложнений. Он страдал аутоиммунным дефицитом. Несмотря на болезнь, Добсон продолжал сниматься. Ранее он был заявлен в качестве актера сериала 12 to Midnight Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.

Кевин Добсон снимался в шоу "Завтра наступит сегодня", "1408", "C.S.I. Место преступления", "Мидуэй" и "Гавайи 5.0". Наибольшую известность ему принесла роль Мака Маккензи в мыльной опере "Тихая пристань".

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