При взрыве автомобиля в Киеве пострадала модель Dior

Фото: ZUMA/ТАСС/Serg Glovny

Женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева, была всемирно известной моделью, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Имя пострадавшей назвала ее подруга, женщину зовут Наталья. Фамилию знакомая раненной не раскрыла, добавив только, что она была лицом знаменитой марки Dior.

Врыв автомобиля в центре Киева произошел 8 сентября. При инциденте погиб мужчина – гражданин Грузии Тимур Махаури, принимавший участие в конфликте на Донбассе.

Сообщалось также о пострадавшей девушке – у нее оторвана нога. Ребенок, который также находился в машине, доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.