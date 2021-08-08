Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

08 августа, 23:43
Фото: depositphotos/mariakarabella
Украина исчерпала запас ресурсов, который природа может возобновить за год, и с 8 августа живет в "экологический долг". Об этом написал глава государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный на своей странице в Facebook.
"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская природа может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", – говорится в публикации.
Малеванный объяснил, что эту дату рассчитали специалисты организации Global Footprint Network, которые ежегодно исследуют динамику использования природных ресурсов, как в отдельных странах, так и во всем мире. Они также определили, что День экологического долга для Земли наступил еще 29 июля.
По словам чиновника, восстановить баланс между потреблением и восстановлением ресурсов удастся к 2050 году, если человечество сможет отодвигать дату Дня экологического долга на пять дней ежегодно. Он подчеркнул, что на Украине наблюдается положительная динамика в этом вопросе, например, годом ранее день экологического долга в стране случился на две недели раньше, чем в этот раз.
В конце июня экологи предрекли Украине превращение в пустыню. В числе основных причин подобного исхода специалисты выделяют недостаточные усилия политиков, которые должны решать проблемы окружающей среды.
Сейчас в стране около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше шести миллионов гектаров подвергаются водной и ветровой эрозии. Также проблемы возникают из-за распаханности полей, вырубки лесов и загрязнения вод. Например, с пашни ежегодно в атмосферу попадает три килограмма углерода, из-за чего происходит повышение среднесуточной температуры воздуха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: