Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

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Украина исчерпала запас ресурсов, который природа может возобновить за год, и с 8 августа живет в "экологический долг". Об этом написал глава государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный на своей странице в Facebook.

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская природа может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", – говорится в публикации.

Малеванный объяснил, что эту дату рассчитали специалисты организации Global Footprint Network, которые ежегодно исследуют динамику использования природных ресурсов, как в отдельных странах, так и во всем мире. Они также определили, что День экологического долга для Земли наступил еще 29 июля.

По словам чиновника, восстановить баланс между потреблением и восстановлением ресурсов удастся к 2050 году, если человечество сможет отодвигать дату Дня экологического долга на пять дней ежегодно. Он подчеркнул, что на Украине наблюдается положительная динамика в этом вопросе, например, годом ранее день экологического долга в стране случился на две недели раньше, чем в этот раз.

В конце июня экологи предрекли Украине превращение в пустыню. В числе основных причин подобного исхода специалисты выделяют недостаточные усилия политиков, которые должны решать проблемы окружающей среды.

Сейчас в стране около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше шести миллионов гектаров подвергаются водной и ветровой эрозии. Также проблемы возникают из-за распаханности полей, вырубки лесов и загрязнения вод. Например, с пашни ежегодно в атмосферу попадает три килограмма углерода, из-за чего происходит повышение среднесуточной температуры воздуха.

