В одной из больниц Нью-Йорка произошла перестрелка – СМИ

Фото: AP/Julie Jacobson

В одной из больниц в северном пригороде Нью-Йорка произошла перестрелка, сообщает агентство Associated Press.

Из здания Westchester Medical Center выбежали медицинские сотрудники в белых халатах. Пострадал ли кто-то в результате ЧП, пока неизвестно.

По данным СМИ, стрельба началась на четвертом этаже медцентра. Полиция уже заблокировала вход в больницу, рассчитанную на 652 пациента. Правоохранители уверяют, что взяли ситуацию под контроль.

За последний год это уже второй случай стрельбы в больницах Нью-Йорка. В июне прошлого года бывший сотрудник больницы Bronx Lebanon Hospital убил одного из врачей и ранил пятерых сотрудников, а после этого застрелился.