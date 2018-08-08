В одной из больниц Нью-Йорка произошла перестрелка – СМИ

8 августа, 20:40
Фото: AP/Julie Jacobson
В одной из больниц в северном пригороде Нью-Йорка произошла перестрелка, сообщает агентство Associated Press.
Из здания Westchester Medical Center выбежали медицинские сотрудники в белых халатах. Пострадал ли кто-то в результате ЧП, пока неизвестно.
По данным СМИ, стрельба началась на четвертом этаже медцентра. Полиция уже заблокировала вход в больницу, рассчитанную на 652 пациента. Правоохранители уверяют, что взяли ситуацию под контроль.
За последний год это уже второй случай стрельбы в больницах Нью-Йорка. В июне прошлого года бывший сотрудник больницы Bronx Lebanon Hospital убил одного из врачей и ранил пятерых сотрудников, а после этого застрелился.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: