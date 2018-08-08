МИД: Россия никогда не посягала на суверенитет Греции

8 августа, 20:32
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В МИД РФ категорически опровергли данные, приведенные в статье греческого издания Kontra News о том, что "агенты влияния России" планировали беспорядки на Международной межотраслевой выставке-ярмарке в Салониках в сентябре.
Материал ссылается на анонимные источники в спецслужбах Греции. В нем говорится о провокаторах, которых финансируют из "черных касс". "Видно, что с фантазией у автора этого материала явно все хорошо", – заявили в ведомстве.
Газета пишет, что беспорядки должны были приурочить к визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, вице-президента США Майка Пенса и глав правительств балканских стран. Целью акции якобы являлась дискредитация соглашения между Афинами и Скопье о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.
В МИД посоветовали журналистам обратить внимание на стоящие инфоповоды из области двусторонних отношений. Например, 190-летию отношений между странами.
"Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции", – подчеркнули в ведомстве.
Дипломатический конфликт между РФ и Грецией возник в середине июля, после сообщения о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Причиной стало то, что Москва якобы препятствовала переименованию Македонии. 6 августа МИД РФ объявил об ответной высылке двух греческих дипломатов.
После этого несколько служителей РПЦ пожаловались на то, что у них возникли проблемы с получением визы для въезда в Грецию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: