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Москва 24

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В мире

8 августа, 20:32

МИД: Россия никогда не посягала на суверенитет Греции

за рубежом политика

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В МИД РФ категорически опровергли данные, приведенные в статье греческого издания Kontra News о том, что "агенты влияния России" планировали беспорядки на Международной межотраслевой выставке-ярмарке в Салониках в сентябре.

Материал ссылается на анонимные источники в спецслужбах Греции. В нем говорится о провокаторах, которых финансируют из "черных касс". "Видно, что с фантазией у автора этого материала явно все хорошо", – заявили в ведомстве.

Газета пишет, что беспорядки должны были приурочить к визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, вице-президента США Майка Пенса и глав правительств балканских стран. Целью акции якобы являлась дискредитация соглашения между Афинами и Скопье о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

В МИД посоветовали журналистам обратить внимание на стоящие инфоповоды из области двусторонних отношений. Например, 190-летию отношений между странами.

"Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции", – подчеркнули в ведомстве.

Дипломатический конфликт между РФ и Грецией возник в середине июля, после сообщения о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Причиной стало то, что Москва якобы препятствовала переименованию Македонии. 6 августа МИД РФ объявил об ответной высылке двух греческих дипломатов.

После этого несколько служителей РПЦ пожаловались на то, что у них возникли проблемы с получением визы для въезда в Грецию.

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