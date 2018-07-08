После утечки химиката в аэропорту Варшавы госпитализированы 14 человек

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Из-за утечки химического вещества в аэропорту Варшавы были госпитализированы 14 человек. Об этом сообщили в Государственной пожарной службе Польши.

"Четырнадцать человек попали в больницу после утечки химического вещества", − цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Представители пожарной службы отметили, что ЧП произошло в грузовом терминале на территории варшавского аэропорта имени Шопена.

По информации ведомства, пострадавшие пожаловались на головные боли и тошноту. Исследованием вещества занялась группа специалистов.