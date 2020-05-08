Робот будет призывать людей сохранять дистанцию в парке Сингапура

16:42
Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue
Робот, оповещающий людей о необходимости соблюдения социальной дистанции из-за COVID-19, появился в одном из парков Сингапура. Об этом сообщает Агентство по технологиям страны.
С 8 мая четвероногий робот начнет курсировать на трехкилометровом участке в парке Bishan-Ang Mo Kio в часы наименьшей загрузки. Он будет транслировать аудиозапись, чтобы напомнить посетителям о мерах по соблюдению безопасной дистанции.
Кроме того, робот, оборудованный камерами, будет собирать информацию для оценки числа посетителей. Для отслеживания или распознавания людей и сбора личных данных они использоваться не будут.
Пилотный проект продлится две недели. В случае успеха власти рассмотрят вариант применения робота в часы пик утром и вечером, а также в других парках.
С 5 мая в Сингапуре решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
К 8 мая в стране зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 20 человек. За сутки число заболевших составило 768 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончалось. В России выявлено 187 859 случаев, скончались 1 723 человека.
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