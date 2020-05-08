Facebook разрешит сотрудникам работать дистанционно до конца года

15:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компании Facebook разрешит своим сотрудникам работать дистанционно до конца текущего года, сообщает ИА "НСН".
Речь идет о работниках, которые могут выполнять обязанности удаленно. При этом Facebook собирается открыть большинство офисов 6 июля.
В Москве ограничения, связанные с коронавирусом, продлеваются до 31 мая. С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства.
Выйдут лишь те, чье присутствие в цехах, офисах и стройплощадках необходимо. Остальным же следует оставаться дома. Возвращаться на рабочее место нельзя тем, кто страдает хроническими заболеваниями, беременным женщинам, сотрудникам с повышенной температурой и признаками ОРВИ.
В помещениях должны обеспечить социальное дистанцирование, при необходимости – установить перегородки между рабочими местами. Сотрудникам нужно использовать маски, респираторы и перчатки. Работодатели обязаны организовать выборочное тестирование сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.
Также в столице вводится обязательный масочный режим. В общественном транспорте надо носить маски и перчатки, водителей и пассажиров такси тоже обяжут носят их. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей.
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