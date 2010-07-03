В Освенциме возмутились продажей одежды с фото концлагеря

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Музей на месте бывшего нацистского Аушвиц-Биркенау в Освенциме возмутился продажей одежды с фотографиями из концлагеря на американском сайте.

На портале предлагают купить в том числе юбку с изображением крематория или подушку с изображением железнодорожных путей на платформе, куда прибывали узники.

"Вы действительно считаете, что продажа товаров с фотографиями из Освенцима – места огромной человеческой трагедии, где более 1,1 миллиона человек было убито, – допустимо? Это, скорее, тревожно и неуважительно", – написали представители музея в Twitter.

В компании объяснили, что такие товары предложили независимые пользователи. "Мы принимаем срочные меры, чтобы удалить эти и подобные вещи", – говорится в ответе сайта.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами было уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 миллиона евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибло от 1,5 до 2 миллиона человек разной национальности, в том числе около 15 тысяч советских граждан.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего города Освенцим погибло свыше 200 советских солдат и офицеров.

Создание музея на месте бывшего концлагеря началось уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стремясь сохранить для потомков расположенные на площади 190 га свидетельства преступлений фашизма.

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