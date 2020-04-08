В Сингапуре запретили встречи родственников из-за COVID-19

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Власти Сингапура запретили своим гражданам встречи с родственниками и друзьями из-за коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ограничения будут действовать до 4 мая. Так власти планируют сохранить на месяц особый режим изоляции и не допустить распространения вируса от инфицированных людей без симптомов и от тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

Массовые собрания запрещены не только на улице, но и в жилых домах. Тем, кто соберется устроить в квартире вечеринку или собраться с родственниками, грозит штраф.

Посещать родственников в Сингапуре разрешается, только если необходим уход за пожилыми или больными людьми.

Ранее ученые из Сингапура создали тест, с помощью которого можно быстро определить наличие коронавируса в организме. Результаты анализа будут готовы в течение пяти минут.

Руководитель лаборатории при агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура, профессор Джеки Ин рассчитывает, что получить лицензию на массовое использование экспресс-теста можно за месяц.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.