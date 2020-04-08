В Польше оценили последствия закрытия границ внутри Шенгенской зоны ЕС

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Фото: ТАСС/Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/imago images/photothek
Сотрудник Польского института международных отношений Йоланта Шиманьски опубликовала бюллетень, в котором оценила закрытие границ Европейского союза и его последствия, сообщает RT.
В работе она отмечает, что тенденция к одностороннему установлению пограничного контроля внутри Шенгенской зоны может продолжиться и после пандемии коронавируса. Шиманьски привела пример миграционного кризиса ЕС, после которого некоторые страны продолжили осуществлять проверки на границе, хотя срок таких полномочий уже истек.
Она подчеркнула, что в настоящий момент большинство стран Европы усилили границы. Шиманьски обратила внимание, что ряд стран ЕС установили пограничный контроль в одностороннем порядке, и привела примеры стран Центрально-Восточной Европы и Пиренейского полуострова. Она считает, что в дальнейшем подобная политика может подорвать веру населения европейских стран в евроинтеграцию.
Шиманьски остановилась и на экономических последствиях, которые последуют за пандемией коронавируса. Она подчеркнула, что в случае сохранения пограничного контроля на границах Шенгенской зоны возможности восстановления экономики ЕС будут более ограниченными.
Закрытие внешних границ интеграционного объединения произошло 16 марта, когда о нем объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Действие ограничения будет длиться до 16 апреля.
Эксперты отмечают различные проблемы, с которыми может столкнуться Европейский союз в результате пандемии коронавируса. Так, руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов отметил, что некоторые страны, как Италия и Испания, будут испытывать проблемы в политической жизни страны. Не исключено, что некоторые силы попытаются прийти к власти на фоне кризисной ситуации с пандемией коронавируса.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил отсутствие единства среди стран ЕС. Он заметил, что европейские страны все больше цепляются за свой суверенитет, видя в этом возможность борьбы с экстренными ситуациями.
А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в свою очередь обратил внимание на возможное изменение формата Шенгенской зоны. Он подчеркнул, что одним из последствий пандемии станет дифференциация Шенгена. То есть в разных регионах и странах идея свободного перемещения между государствами ЕС будет реализовываться по-разному.
Согласно данным ВОЗ, четыре европейские страны составляют пятерку стран-лидеров по количеству обнаруженных случаев заражения COVID-19. В Испании, Италии, Франции и Германии количество людей, инфицированных коронавирусом, уже превысило 100 тысяч человек.
В Испании сообщается о 700 жертвах коронавируса за сутки
Всего в мире заразилось уже более 1,28 миллиона человек. Более 72 тысяч пациентов стали жертвами коронавируса.
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