Военная полиция РФ ликвидировала схрон боевиков под Дамаском

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Российская военная полиция изъяла и уничтожила боеприпасы, обнаруженные в схроне боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Хранилище находилось в лагере Ярмук под Дамаском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской военной полиции.

"В ходе патрулирования в развалинах лагеря Ярмук обратился местный житель с информацией о том, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставшиеся от боевиков ИГ. Совместно с правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики тоннель досмотрен и данные боеприпасы были изъяты", – сказал представитель военной полиции.

В схроне находились самодельные снаряды, мины, фугасы, а также самодельная ракетная установка, которую смастерили из листов металла и труб.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что группировка ИГ в Сирии разгромлена. По ее словам, она уничтожена "на 100 процентов". Сандерс рассказала, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил о последних изменениях в ситуации в Сирии президенту США Дональду Трампу.

В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные митинги, переросшие в вооруженное противостояние властей и оппозиции. Ситуацией воспользовались боевики террористической организации ИГ, которые летом 2014 года взяли под контроль большую часть территории Сирии.

В связи с ростом влияния боевиков коалиция во главе с США объявила о начале военной операции. При этом американские власти не получили разрешение на ее проведение от действующих властей Сирии.

В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Арабской республики. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции.