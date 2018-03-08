Заявление Порошенко о разрушении России назвали началом истерики

08 марта 2018, 23:32
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Слова Петра Порошенко о предстоящем разрушении России из-за спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" расценили как проявление истерики в Совете Федерации. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
"Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно", – цитирует сенатора RT. Он напомнил о проекте "Северный поток-2", который сделает украинский трубопровод ненужным.
Ранее Порошенко обвинил Россию в нарушении норм международного права. Он указал на то, что российская сторона не следует решению суда. Речь идет о Стокгольском арбитраже, который взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за 1недопоставку транзитного газа.
Сейчас "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда, компания подала апелляцию и запустила процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Поставки газа на Украину прекратились с начала марта.
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