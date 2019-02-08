Ветеран ВВС США рассказал о таинственном советском "куполе света"

Фото: ТАСС/Эдуард Котляков

Запуск советской ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер" сопровождало непонятное явление в виде "купола света", рассказал в интервью изданию The Drive ветеран ВВС США летчик Роберт Хопкинс. По его словам, американские военные посчитали это "экзотической системой" противоракетной обороны.

Летчик рассказал, что наблюдал это явление вместе с напарником с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball. Это было в конце 1988 года. Тогда Советский Союз запускал ракету "Пионер" в направлении полигона Кура. Пилот вспоминает, что в тот вечер на небе практически не было звезд, и даже не светила луна.

Он рассказал, что сперва все шло по плану, но затем экипаж заметил нечто похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, двигавшуюся над советской территорией в сторону Тихого океана.

Хопкинс признался, что сначала они с напарником решили, что это галлюцинация. Они доложили об увиденном руководству, расследованием занялся Отдел иностранных технологий ВВС, однако ответа так и не нашли.

В итоге специалистам пришлось руководствоваться гипотезами. По одной из них такой эффект мог быть вызван топливом ракеты или пусковой установкой, и делалось это специально, чтобы ослепить американские спутники во время старта.