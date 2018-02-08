Госдеп США заявил о желании восстановить отношения с Россией

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США хотят восстановить отношения с Россией для решения общих проблем. Такое заявление сделала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы бы хотели восстановить эти отношения, потому что нас есть много сфер, вызывающих взаимную обеспокоенность. КНДР – одна из них", – сказала она, передает РИА Новости.

В конце января США расширили число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых действуют односторонние американские санкции.

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