Главу МИД Ирана пригласят в Евросоюз для обсуждения протестов

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Министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа собираются пригласить в Евросоюз, чтобы обсудить протесты в стране. Об этом рассказал глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Мы условились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе" − сказал он, передает РИА Новости.

Габриэль также отметил, что ФРГ выступает за свободу демонстраций.

Ранее СМИ сообщили, что бывшего президент Ирана Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку антиправительственных акциях.

С 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые протесты. Власти заявили, что беспорядки связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии. По некоторым данным, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.