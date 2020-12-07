Ученые объяснили суть "акустической атаки" против дипломатов США на Кубе

07:54
Фото: Москва 24
Национальная академия наук, инженерии и медицины США пришла к выводу, что причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов в посольствах на Кубе и в Китае было направленное радиочастотное воздействие.
В отчете ученые такое развитие событий назвали наиболее правдоподобным, учитывая симптомы, на которые жаловались сотрудники американских диппредставительств в Гаване в 2016 году и в Гуанчжоу в 2017 году.
Отмечается, что у дипломатов наблюдались высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями. Специалисты посчитали эти случаи весьма тревожными.
Кроме того, исследователи указали, что импульсивная радиочастотная энергия вызвала сильную боль и слабость у некоторых из пострадавших.
В качестве других вероятных причин инцидентов называли химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.
Ранее сообщалось, что власти США заподозрили в "акустическими атаках" Россию. После инцидента Вашингтон отозвал пострадавших сотрудников из Гаваны и дипмиссий в Китае.
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