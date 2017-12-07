Эксперт оценил заявление КНДР о необходимости подготовки к войне

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Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин оценил заявление МИД КНДР о необходимости начать подготовку к войне на полуострове.

По словам военного эксперта, история говорит о том, что американцы не нападают на сильного, а Северная Корея именно такой и является, не в экономическом, но в военном плане, передает RT.

Таким образом, на его взгляд, кровавой, жестокой и большой войны не будет, скорее возможны военные провокации.

Анохин подчеркнул, что России в конфликт между США и КНДР вмешиваться не стоит.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что США еще раз доказали неизбежность войны. В МИД КНДР отметили, что масштабные учения США и Южной Кореи проходят в районе Корейского полуострова, они направлены против КНДР.

Кроме того, Вашингтон слишком часто делает громкие и воинственные заявления, чем вселяет тревогу северокорейским коллегам. В министерстве отметили, что КНДР не хочет войны, но если США начнет военные действия, то они не будут "прятаться". В ведомстве отметили, что сейчас остается лишь ждать объявления даты войны.