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В мире

7 декабря, 06:53

Индийский беспилотник разбился на территории КНР

за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Индийский беспилотник вторгся в воздушное пространство Китая, где потерпел крушение.

Власти Китая выразили недовольство и обвинили Индию в нарушении территориального суверенитета, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Заместитель начальника оперативного управления западного военного округа Чжан Шуйли заявил, что беспилотник потерпел крушение на днях. Китайские пограничники провели проверку воздушной машины на предмет "свой-чужой".

Пекин заявил, что китайские власти будут решительно защищать национальную безопасность страны, поэтому они выражают протест Индии.

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