Ирак назвал оскорблением признание Иерусалима столицей Израиля

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В правительстве Ирака осудили заявление президента США Дональда Трампа о признании столицей Израиля Иерусалим.

Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари назвал оскорблением соответствующее решение США, сообщает РИА Новости. Он уточнил, что осуждают американских властей политические партии, правительство и Министерство иностранных дел Ирака.

Хаби предположил, что такой шаг США может создать больше проблем и напряженности в регионе.

Ранее Дональд Трамп, выступая в Белом доме, объявил Иерусалим столицей Израиля. Своим заявлением он вызвал шквал протестов во многих странах. А также получил неблагоприятные отзывы от иностранных коллег.