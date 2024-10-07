Родители учеников русско-финской школы обратились в полицию из-за статьи в СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сразу несколько родителей русско-финской школы в Финляндии написали заявление в полицию и в Совет публичного слова (надзорный орган в журналистике) из-за размещения газетой Iltalehti материала о том, что образовательное учреждение якобы представляет угрозу безопасности страны. Этой информацией поделилась с общественным вещателем yle директор школы Катри Анттила, передает ТАСС

Газета Iltalehti со ссылкой на источники заявила, что одной из угроз, исходящих от русско-финской школы, является особое внимание российских государственных СМИ к учреждению и использование сюжетов о школе в "российской пропаганде". В связи с этим учреждение якобы хотят закрыть. Однако полиция Финляндии опровергла эту информацию.

Анттила объяснила, что школа не может от своего лица обратиться в полицию, однако благодаря родителям будет начато расследование по поводу вмешательства в частную жизнь.

Председатель фонда правления школы Антеро Латту, в свою очередь, утверждает, что обсуждение в СМИ деятельности школы не пошатнет ее позиции, а лишь усилит узнаваемость образовательного учреждения.

"Школа продолжит свою деятельность как интернациональное учебное заведение. <…> Сейчас мы разрабатываем меры, которые помогут усилить ее позиции в сложившейся ситуации", – подчеркнула она.

Ранее послы Евросоюза согласовали запрет доступа на территории ЕС к "Российской газете", "Известиям", РИА Новости и чешскому порталу Voice of Europe.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает решение Риги о запрете вещания национальных СМИ на русском языке, которое вступит в силу с 1 января 2026 года, как дискриминацию и шовинизм. На фоне произошедшего в МИД РФ обратили внимание, что на русском языке в Латвии общается 40% населения.

