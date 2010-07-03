Директор Эрмитажа посетит Сирию в ноябре

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский посетит Сирию 24 ноября. Об этом сообщил РИА Новости глава управления исторического наследия и музеев САР (DGAM) Махмуд Хаммуд. По его словам, во время визита будет подписан меморандум о сотрудничестве.

Как уточнил Хаммуд, в рамках сотрудничества между DGAM и Эрмитажем запланированы работы "по восстановлению нескольких исторических зданий и артефактов в Пальмире". Сколько именно продлится визит Пиотровского в Сирию, пока неизвестно, добавил глава DGAM.

"Будут проводиться тренинги для сирийских специалистов. В этом меморандуме будет много пунктов, он позитивно скажется на сохранении культурного наследия Сирии", – рассказал Хаммуд.

В октябре 2018 года Россия призвала ЮНЕСКО включиться в реставрацию памятников в Алеппо и Пальмире. Тогда российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов отметил, что международная организация помогает возродить Мосул в Ираке, но не менее актуальна задача восстановления памятников в Сирии.

В 2017 году ЮНЕСКО и Эрмитаж договорились "осуществлять совместные проекты в целях содействия защите культурных ценностей в районах, затронутых чрезвычайными ситуациями, особенно на Ближнем Востоке". В рамках исследовательского проекта эксперты из России создали 3D-модель древней Пальмиры.