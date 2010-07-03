Доклад премьера Дании о верблюде вызвал смех в парламенте

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассмешила депутатов Фолькетинга (парламента страны. – Прим. ред.) докладом о выкупе цирковых животных, сообщает портал "Мир 24".

Глава кабмина отчитывалась об итогах работы. В числе прочего она рассказала о новом законе, запрещающем выступление в цирке некоторых видов экзотических животных. Политик сообщила, что недавно властям пришлось выкупить у частных предпринимателей четырех слонов, у одного из них оказался друг – верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.

Рассказывая историю, Фредериксен не смогла сдержать смех, за ней начал смеяться весь зал. Через несколько минут парламентарии вернулись к обсуждению других тем.

Ранее стало известно, что правительство Дании заплатило 11 миллионов датских крон (1,5 миллиона евро), чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков. Слонов согласился принять у себя национальный парк Кнутенборг. Территория парка позволяет создать для животных комфортные условия. По словам главного зоолога парка Расмуса Нильсона, им предоставят площадь в 15 квадратных километров.

Видео: TV-Uploads

Запреты на цирк с животными в той или иной форме действуют в десятках стран. В некоторых странах циркам полностью запрещают работать с любыми животными – например, в Греции, Перу, Боснии и Герцеговине. Где-то ограничения вводятся только для диких животных. Во многих странах запреты принимаются на уровне городов и муниципалитетов – например, во Франции. Многие страны (например, Дания, Голландия и Норвегия), в целом запрещая цирковые номера с животными, делают исключения для определенных видов – например, домашних животных.

На первом месте в Европе по количеству цирков с дикими зверями находится Германия – в стране их 98. Для сравнения: в Испании – девять, а в Великобритании – всего один. В июле в России было подписано постановление, согласно которому со следующего года будут выдаваться лицензии на использование животных для "культурно-зрелищных целей". Следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях будет Россельхознадзор.

