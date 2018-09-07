Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября 2018, 16:35

В мире

Аврил Лавин заявила о своем возвращении на сцену

Фото: AP/Invision/John Salangsang

Канадская певица Аврил Лавин сообщила о выходе нового альбома впервые за пять лет. Сингл "Head Above Water" Лавин планирует представить 19 сентября, передает РИА Новости.

Певица опубликовала сообщение поклонникам на своем сайте. Она призналась, что долгое время чувствовала себя на грани жизни и смерти из-за болезни Лайма.

"Последние несколько лет я провела дома, сражаясь с болезнью. Это худшие годы в моей жизни. Годы физической и эмоциональной борьбы, которую я превратила в музыку", – написала Аврил Лавин.

Она добавила, что все это время сочиняла песни в постели, где их и записывала.

"Моя музыка помогла мне исцелиться и выжить", – подытожила Лавин.

Болезнь Лайма – опасное инфекционное заболевание, вызванное укусом клеща.

Ранее экс-участник музыкального коллектива The Beatles Пол Маккартни выпустил свой 17-й по счету сольный альбом. Первый альбом музыканта, вышедший после пятилетнего перерыва, он назвал "Египетская станция".

за рубежом культура музыка

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика