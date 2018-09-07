Аврил Лавин заявила о своем возвращении на сцену

Канадская певица Аврил Лавин сообщила о выходе нового альбома впервые за пять лет. Сингл "Head Above Water" Лавин планирует представить 19 сентября, передает РИА Новости.

Певица опубликовала сообщение поклонникам на своем сайте. Она призналась, что долгое время чувствовала себя на грани жизни и смерти из-за болезни Лайма.

"Последние несколько лет я провела дома, сражаясь с болезнью. Это худшие годы в моей жизни. Годы физической и эмоциональной борьбы, которую я превратила в музыку", – написала Аврил Лавин.

Она добавила, что все это время сочиняла песни в постели, где их и записывала.

"Моя музыка помогла мне исцелиться и выжить", – подытожила Лавин.

Болезнь Лайма – опасное инфекционное заболевание, вызванное укусом клеща.

Ранее экс-участник музыкального коллектива The Beatles Пол Маккартни выпустил свой 17-й по счету сольный альбом. Первый альбом музыканта, вышедший после пятилетнего перерыва, он назвал "Египетская станция".