Главы Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха

19:52
Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Узаков
Лидеры Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания во время рабочей встречи обсудили вопрос восстановления базы отдыха "Осетия", расположенной Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба югоосетинского главы.
Официальная делегация Абхазии вместе с президентом расположилась в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях, посвященных 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.
Во время переговоров отдельное внимание было сосредоточено на экономическом развитии обеих республик.
"В ходе переговоров также был поднят вопрос о возможности реанимирования санатория Осетия в Абхазии. Было бы неплохо, если бы жители Южной Осетии могли бы отдохнуть летом там и поправить здоровье", – приводит слова Бибилова его пресс-служба.
База отдыха "Осетия" находится на берегу моря. Она открылась в 1970 году, но как и многие санатории в Абхазии теперь заброшена.
Ранее Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой стороны без отказа от имеющегося у них гражданства.
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