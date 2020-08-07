Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о полученном от украинских спецслужб сообщении о проникновении еще одной группы "боевиков" с юга, сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы ищем их по всей стране, но я сомневаюсь, что действительно 30 человек пересекли границу. Мы бы их давно обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину", – сказал Лукашенко.

Ранее под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.