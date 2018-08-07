На западе Германии 40 человек пострадали при пожаре

Фото: АР/A4211/Markus Scholz

Пожар произошел в немецком городе Зигбург, пострадали около 40 человек, сообщает "Газета.ру".

Возгорание началось из-за искр, вылетевших из под колес поезда. Пламя вспыхнуло около железной дороги и перекинулось на дома. Несколько построек сгорели, всего пожар затронул около 100 человек. Шестеро из 40 пострадавших получили тяжелые ранения.

По данным Bild, в тушении пожара участвовали около 500 пожарных и полицейских. Привлекли вертолеты и водяные пушки. Возгорание все еще не взяли под контроль.