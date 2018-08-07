Англия и Норвегия будут совместно отслеживать российские подлодки – СМИ

7 августа, 18:32
Фото: ТАСС/Саяпин Владимир
Вооруженные силы Великобритании и Норвегии будут совместно отслеживать российские подлодки с помощью американских патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Об этом рассказал изданию The Daily Telegraph источник в британском министерстве обороны.
"Великобритания будет осваивать вместе с Норвегией способы совместного использования возможностей морской разведки и противолодочных боевых действий самолета морского патрулирования P-8A для улучшения безопасности в Северной Атлантике, повышая тем самым безопасность НАТО", – сообщил представитель ведомства.
Ранее в июле Великобритания подняла истребители над акваторией Черного моря для сопровождения российских Су-24, которые приблизились к границе воздушного пространства НАТО.
Британские ВВС уже не раз поднимали самолеты с военной базы НАТО в Румынии для сопровождения воздушных судов РФ. Например, в мае 2018 года британские истребители вылетели навстречу Ил-20, который оказался вблизи границ Альянса над Черным морем.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: