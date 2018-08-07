Англия и Норвегия будут совместно отслеживать российские подлодки – СМИ

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Вооруженные силы Великобритании и Норвегии будут совместно отслеживать российские подлодки с помощью американских патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Об этом рассказал изданию The Daily Telegraph источник в британском министерстве обороны.

"Великобритания будет осваивать вместе с Норвегией способы совместного использования возможностей морской разведки и противолодочных боевых действий самолета морского патрулирования P-8A для улучшения безопасности в Северной Атлантике, повышая тем самым безопасность НАТО", – сообщил представитель ведомства.

Ранее в июле Великобритания подняла истребители над акваторией Черного моря для сопровождения российских Су-24, которые приблизились к границе воздушного пространства НАТО.

Британские ВВС уже не раз поднимали самолеты с военной базы НАТО в Румынии для сопровождения воздушных судов РФ. Например, в мае 2018 года британские истребители вылетели навстречу Ил-20, который оказался вблизи границ Альянса над Черным морем.