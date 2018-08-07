ООН во время Генассамблеи разместит журналистов в бункере под землей

Фото: АР/Mary Altaffer

Журналистов, которые поедут освещать Генассамблею ООН, ежегодно проводимую в сентябре, в этом году решили разместить в бункере под землей на удалении от основного здания. Как сообщили в ассоциации корреспондентов ООН, это серьезно осложнит, если не остановит их работу, передает РИА Новости.

Сообщество выразило тревогу из-за планов разместить до трех тысяч представителей СМИ на "минус" втором этаже. "ООН пытается выжать СМИ из работы Генассамблеи?" – говорится в сообщении организации в Twitter. Там же размещены фотографии, где показан спуск под землю в паре сотнях метров от основного здания ООН.

Отмечается, что единственный доступ журналистов – две узкие лестницы, а доступ к лифту для людей с ограниченными физическими возможностями ограничен.

В этом году состоится 73-е заседание ассамблеи. На сегодняшний день желание принять участие в работе Генассамблеи высказали уже 36 глав государств.