ООН во время Генассамблеи разместит журналистов в бункере под землей

7 августа, 17:17
Фото: АР/Mary Altaffer
Журналистов, которые поедут освещать Генассамблею ООН, ежегодно проводимую в сентябре, в этом году решили разместить в бункере под землей на удалении от основного здания. Как сообщили в ассоциации корреспондентов ООН, это серьезно осложнит, если не остановит их работу, передает РИА Новости.
Сообщество выразило тревогу из-за планов разместить до трех тысяч представителей СМИ на "минус" втором этаже. "ООН пытается выжать СМИ из работы Генассамблеи?" – говорится в сообщении организации в Twitter. Там же размещены фотографии, где показан спуск под землю в паре сотнях метров от основного здания ООН.
Отмечается, что единственный доступ журналистов – две узкие лестницы, а доступ к лифту для людей с ограниченными физическими возможностями ограничен.
В этом году состоится 73-е заседание ассамблеи. На сегодняшний день желание принять участие в работе Генассамблеи высказали уже 36 глав государств.
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