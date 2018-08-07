В Индии хотят заблокировать соцсети

7 августа, 16:45
Фото: ТАСС/Doreen Fiedler
Власти Индии рассматривают возможность блокировки социальных сетей и нескольких мессенджеров. Эту инициативу выдвинули члены министерства коммуникаций и информационных технологий для борьбы с дезинформацией.
Ведомство запросило у телекоммуникационных компаний и операторов связи варианты блокировки. "Просим изучить различные варианты того, как Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram и другие подобные им мобильные приложения могут быть заблокированы в интернете", – цитируют запрос "Аргументы недели".
Над способами борьбы с распространением недостоверной информации задумались в разных странах мира. В США в войну с фейками включился бизнесмен Илон Маск.
Он намерен бороться с дезинформацией в СМИ. Маск создаст ресурс Pravda, где пользователи смогут оценивать правдивость публикаций различных изданий. Со временем сайт накопит статистику по доверию общественности даже к конкретным журналистам и редакторам.
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