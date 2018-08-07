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В мире

7 августа, 11:07

Выходец из России решил стать конгрессменом

за рубежом политика общество

Фото: AP/J. Scott Applewhite

Выходец из России Дмитрий Шеин планирует баллотироваться в нижнюю палату конгресса США от штата Аляска. Об этом сообщает "Газета.ру".

По информации издания, Шеин родом из Владивостока. Он переехал из России в США в 1993 году в возрасте 12 лет. Сейчас мужчина живет на Аляске и занимается производством и продажей металлических контейнеров для декоративных растений. Уточняется, что Шеин женат на местной жительнице, в их семье – двое собственных и четверо приемных детей.

На выборах в конгресс США Шеин собирается претендовать на единственное место, которое выделили Аляске в палате представителей. Его соперниками станут три кандидата-демократа.

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