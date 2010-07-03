Против спикера Верховной рады завели дело за отдых в отеле Катара

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Дело возбуждено по двум статьям – "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом". Ведется досудебное расследование. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

В начале апреля в социальных сетях появилось видео, как политик отдыхает в престижном пятизвездочном отеле Катара Intercontinental Doha. Впоследствии выяснилось, что Парубий находился не на отдыхе, а принимал участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

