Мать отказалась от сына из-за плохих оценок

В Китае женщина избила и оставила на улице сына за то, что он получил недостаточно высокие баллы за экзамен. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Лоян провинции Хэнань. Прохожие заметили, как женщина несколько раз ударила ребенка, после чего села в автомобиль и уехала. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прибывший на место полицейский узнал от мальчика, что он получил за экзамен 81 балл, хотя его мать ожидала более высокой оценки. Правоохранитель связался с женщиной и попросил забрать ребенка. В свою очередь, она заявила, что сын ей "больше не нужен".

Мальчика доставили в полицейский участок, где он провел около часа, прежде чем его забрал дядя. Будет ли предъявлено женщине какое-либо обвинение, не ясно.

