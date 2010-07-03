В Госдуме оценили призыв Киева к Google "исправить" отображение Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал призыв посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании Google "исправить" отображение Крыма на всех картах, передает RT.
По его словам, основная причина украинских демаршей – нежелание быть реалистами. А действия Google вполне объяснимы, считает он.
"Ссылки на США и заседания ООН об украинском статусе Крыма на сегодняшний день – это крики вслед уходящему поезду, а Google как солидная корпорация, что называется, идет в ногу со временем и поэтому не хочет обманывать пользователя в том, что касается современных границ России и Украины", – отметил депутат.
Он подчеркнул, что Google выполняет первостепенные задачи современной поисковой системы – выдавать объективную информацию.
В Кремле рассчитывают, что компания Google будет правильно указывать принадлежность Крыма на картах сервиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Крым – это один из регионов Российской Федерации. По словам Пескова, Google должен это учитывать, хотя и является зарубежным сервисом.
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