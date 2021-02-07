Не менее 9 человек погибли на севере Индии при сходе ледника

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"На Тапованской плотине был строящийся туннель, и мы опасаемся, что там было 15–20 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция пытается их спасти. У нас есть информация, что из реки были извлечены 9–10 тел", – сообщил представитель полиции Десвал.
По данным издания, стихия нанесла повреждения двум строящимся электростанциям, где на момент происшествия находились около 120 человек. К месту схода ледника были направлены три вертолета ВВС, более 600 военнослужащих и несколько спасательных бригад.
Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда. По данным местных СМИ, в результате происшествия могли пропасть без вести около 150 человек, большая часть из которых – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга". Из-за угрозы наводнения власти приступили к эвакуации поселений, расположенных ниже комплекса.
За ситуацией в штате Уттаракханд следит премьер-министр страны Нарендра Моди. Он уточнил, что о ситуации на месте происшествия ему оперативно докладывают соответствующие службы.
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