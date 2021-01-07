Косачев заявил о расколе Америки

10:22
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
США расколоты пополам, а демократия "захромала на обе ноги", заявил председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев.
По его мнению, раскол в США демонстрирует отсутствие демократии в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу. Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства", – заявил он.
Сенатор подчеркнул, что Штаты больше не прокладывают курс, а следовательно утратили все права его задавать и навязывать другим.
Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Они протестуют против сертификации Конгрессом США победы на выборах президента Джо Байдена. Начались беспорядки, и полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В результате столкновений в районе здания Конгресса США погибли четыре человека. Среди жертв есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Речь идет о женщине – ветеране ВВС США.
Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила в городе комендантский час. Он начал действовать с 18:00 по местному времени (02:00 7 января по московскому времени).
Заседание Конгресса прервали, некоторых конгрессменов эвакуировали на военную базу. Заседание возобновили после наведения порядка. Несмотря на это, мэр Вашингтона продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней. Она объяснила это опасениями, что "некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации, которая назначена на 20 января.
Сторонники Трампа предприняли попытку попасть в Капитолий
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